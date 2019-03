Bilhetes para o concerto de Caetano Veloso à venda terça-feira

Para além das duas noites no Teatro Micaelense, o mundialmente aclamado “Ofertório”, que esgotou o Coliseu de Lisboa e o Coliseu do Porto, em 2018, será apresentado novamente, em julho, nos coliseus de Lisboa e Porto, bem como no CAE da Figueira da Foz e no Teatro das Figuras, em Faro.

Segundo um comunicado do Teatro Micaelense o “Ofertório” é uma celebração do amor pela música e pela família, numa comovente e generosa partilha com o público. A propósito deste espetáculo especial, Caetano Veloso revelou que ambicionava realizar um espetáculo juntamente com os seus filhos.



“Há muito tempo tenho vontade de fazer música junto a meus filhos publicamente. Desde a infância de cada um deles gosto de ficar perto. Cada um é um. Sempre cantei para eles dormirem. Moreno e Zeca gostavam. Tom me pedia pra parar de cantar. Indo por caminhos diferentes, todos se aproximaram da música a partir de um momento da vida. Quero cantar com eles pelo que isso representa de celebração e alegria, sem dar importância ao sentido social da herança”, contou o músico brasileiro.



O bilhetes para os concertos no Teatro Micaelense, que contam com o patrocínio do Grupo EDA, têm um preço de 60 euros, para a plateia, e 50 euros, para o balcão, e estarão à venda, a partir das 14h00, na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt. O desconto de Cartão de Espectador Frequente (20%), o único aplicável a estes concertos, obtém-se apenas adquirindo os bilhetes na bilheteira do Teatro Micaelense.