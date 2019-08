Bilhetes à venda para o Jardim Fest 2019

Os bilhetes para a 5ª edição do Jardim Fest, que decorre nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Parque Urbano de Ponta Delgada, e já se encontram à venda.

De acordo com nota, o passe geral tem um valor de 15 euros. Os bilhetes diários serão vendidos apenas no próprio dia, na bilheteira do recinto, com os seguintes valores: 6 setembro - 10 euros, 7 setembro - 10 euros e 8 setembro - 5 euros. As crianças até 10 anos pagam 1 euro diário.







Refira-se que o Jardim Fest é uma iniciativa da CRACA - Associação Cultural, que acontece desde 2015, na ilha de São Miguel.





Este evento começou no Jardim António Borges e, em 2018, mudou de casa para o Parque Urbano de Ponta Delgada.





"É um festival de fim de verão, que se define pela união entre património e música, turismo e cultura, lazer e prazer, num conceito que traz a festa também para a luz do dia, num jardim que é de todos, numa experiência para despertar verdadeiramente os sentidos", lê-se na nota.