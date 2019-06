Bibliotecas de verão em Vila Franca do Campo até 15 de setembro

A Biblioteca e Arquivo Municipal de Vila Franca do Campo abriu quatro bibliotecas de verão, localizadas no Jardim Antero Quental, no Largo Bento de Góis, na Praia da Vinha d’Areia e na Praia de Água d’Alto.

As bibliotecas permitem, a quem passar e frequentar os referidos locais, levar um livro, ler, devolver ou deixar outro livro.







O objetivo da iniciativa, refere nota, passa por incentivar a população, de todas as idades, a ganhar hábitos de leitura, aproveitando, para o efeito, zonas privilegiadas para atividades lazer como os jardins, as praças e as praias.





As bibliotecas estarão abertas todos os dias até 15 de setembro, das 10h00 às 19h00, com exceção da situada no Jardim Antero de Quental, que encerrará entre 22 e 26 agosto.