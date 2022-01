Biblioteca Tomaz Borba Vieira celebra dez anos com vários eventos

Desta forma, amanhã, dia 8 de outubro, pelas 13h00, decorre a atividade “Parabéns Biblioteca”, desenvolvida com os alunos do 1º ciclo da Escola Básica Jardim de Infância Manuel Medeiros Guerreiro, que irão visitar a instituição e participar numa oficina criativa na Biblioteca Tomaz Borba Vieira.





Ainda no dia amanhã, pelas 20h00, decorre uma sessão de contos direcionada para as famílias, com a presença do Miguel Esteves. Esta atividade é gratuita, mas sujeita a marcação prévia, que pode ser feita através do contacto 296 912 510.





Saliente-se que no passado dia 5 de outubro teve lugar um momento musical, intitulado “Vira, Mozart”, um evento que conjugou música tradicional açoriana e música clássica. O quarteto Mankes Piano Quartet convidou o grupo musical lagoense Grujola, para um projeto que juntou dois estilos musicais bastante distintos.





Este projeto foi desenvolvido com o apoio da 'Mão em Mão – Azores 2027', da Cooperativa Regional de Economia Solidária - CRESAÇOR e da Associação Cultura e Artística Juvenil – FAMART.





No mesmo dia, decorreu na igreja do Convento de Santo António, a conferência intitulada 'Periferia- um espaço de cultura', proferida pelo escritor Pedro Paulo Câmara.





Inaugurada no edifício do Convento de Santo António, freguesia de Santa Cruz, a 5 de outubro de 2011, a Biblioteca Municipal recebeu a sua designação em reconhecimento a um dos mais conceituados nomes da arte contemporânea nos Açores: Tomaz Borba Vieira, um artista que tem impulsionado a cultura no concelho e que contribuiu para o aumento do espólio da instituição.





Nestes dez anos de existência foram contabilizadas cerca de 80 mil entradas e mais de 13 mil empréstimos neste espaço cultural.