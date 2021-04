Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro apresenta “Quarteto Fantástico”

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Siva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, assinala o Dia Internacional do Livro Infantil – que se celebrou a 2 de abril - apresentando o espetáculo “Quarteto Fantástico”, na quarta-feira, dia 7 de abril, pelas 19h00.

Esta criação, da autoria de João da Ilha, Henrique Bulcão, Ricardo Ávila e João Félix, intercala canções e textos lidos em voz alta, destinando-se a pais e filhos.

O repertório adequa-se mormente a crianças dos 6 aos 12 anos, embora seja possível contemplar outras idades.

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro convida as famílias a participarem nesta aventura através do telefone 295 401 000. As inscrições são limitadas.

