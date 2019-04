Biblioteca Daniel de Sá recebe musical "Dos Vampiros à Gaivota"

A coordenação do musical está a cargo de Rodrigo de Sá, professor de Educação Musical da turma e o título é inspirado em duas das canções de intervenção mais emblemáticas de Portugal, nomeadamente, 'Os Vampiros', de Zeca Afonso e 'Somos Livres' de Ermelinda Duarte.



"Pretende-se representar com este título o tempo de ditadura e o fim do Estado Novo alcançado a 25 de Abril de 1974. O espectáculo conta com canções representativas do período de ditadura, bem como serão recordados alguns momentos marcantes do Estado Novo e o momento que libertou Portugal de um governo assente na pressão e censura. A sequência pela qual as canções serão apresentadas em cena contam a própria história do musical", explica nota informativa.