Benfica vence Sporting nas grandes penalidades da final da Taça 1947

Os 'encarnados' conquistaram a final da prova num jogo em que o Sporting esteve em vantagem durante quase 40 minutos, tendo só conseguido empatar o jogo nos últimos cinco minutos do tempo regulamentar.

A equipa treinada por Paulo Freitas colocou-se à frente no marcador aos seis minutos, por Gonzalo Romero, tendo dilatado a vantagem aos 29, por Ferran Font. O Benfica reagiu dois minutos depois, com um golo de Diogo Rafael, mas viu o Sporting voltar a aumentar a diferença aos 41, através de livre direto por Ferran Font.

Nos últimos cinco minutos, uma recarga após uma grande penalidade falhada por Carlos Nicolia (45) e a conversão de um livre direto por Lucas Ordoñez (46), permitiram ao Benfica empatar antes do fim do período regular.

Nas grandes penalidades, valeu ao Benfica Pedro Henriques, que defendeu três remates do Sporting.

O Sporting, atual líder do campeonato nacional de hóquei em patins, entrou melhor no jogo e isso traduziu-se no primeiro golo, a partir de Gonzalo Romero, com remate de fora de área.

O Benfica teve dificuldades em ir atrás do prejuízo e só após metade da primeira parte decorrida é que conseguiu assumir as rédeas do jogo, criando várias oportunidades, com Ângelo Girão a mostrar-se intransponível.

Os 'leões' entraram com mais iniciativa na segunda parte e dilataram a vantagem com um remate em esforço de Ferran Font, mas o Benfica reduziu logo de seguida, por iniciativa de Diogo Rafael, num momento em que o jogo stava mais intenso e rápido.

Após a 10.ª falta do Benfica no jogo, Ferran Font (41) não perdeu a oportunidade para dilatar a vantagem do Sporting a partir de livre direto.

Nos últimos cinco minutos, o Benfica conseguiu eliminar a vantagem de dois golos do Sporting, com uma recarga de Carlos Nicolia, após uma grande penalidade falhada, e na marcação de um livre direto por Lucas Ordoñez, após a 10.ª falta do Sporting,

No prolongamento, ambas as equipas estiveram perto da vitória, primeiro o Benfica com remate à trave por Valter Neves e depois Pedro Gil também a acertar na trave da baliza defendida por Pedro Henriques.

A Taça 1947 é uma prova criada este ano pela Federação de Patinagem de Portugal, cujo nome presta homenagem aos primeiros campeões mundiais e europeus.

A prova reúne os oito primeiros classificados da primeira volta do campeonato, sendo que a ausência do FC Porto se deve ao facto de os 'azuis e brancos' se encontrarem em quarentena devido a casos de covid-19 no plantel.