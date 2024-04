Benfica obrigado a vencer para manter diferença para o Sporting

Depois de os 'leões' terem alargado para sete pontos a sua vantagem na liderança da prova, ao golearem na sexta-feira em casa do Gil Vicente (4-0), os 'encarnados' podem repor a diferença nos quatro em caso de triunfo, embora fiquem com mais um encontro disputado, mas podem também elevar para 11 a diferença para os 'dragões', terceiros e que no sábado empataram 2-2 na receção ao Famalicão.

Além do embate na Luz, agendado para as 20:30, a 29.ª jornada conhece hoje ainda mais três encontros e encerra na segunda-feira, com o Vizela-Desportivo de Chaves.