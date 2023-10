Benfica desforra-se da Fonte do Bastardo na Supertaça de voleibol

No Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, as ‘águias’ refletiram o seu favoritismo face aos vice-campeões nacionais com os parciais de 25-17, 25-21 e 25-14, repetindo as conquistas atingidas em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021.O ‘zona 4’ brasileiro Pablo Natan guiou o clube da Luz ao triunfo, com 14 pontos, sendo ‘secundado’ pelos 12 dos compatriotas André Aleixo e Felipe Banderó, numa partida em que o cubano José Romero foi o maior destaque da equipa da Praia da Vitória, com oito.O Benfica ergueu a Supertaça pela 11.ª ocasião em 26 edições e reforçou o estatuto de recordista, ditando a quinta derrota da Fonte do Bastardo, que festejou apenas em 2022.As ‘águias’ corrigiram um arranque errático (3-4) e foram estabilizando processos no set inicial, por entre algumas aproximações dos açorianos, ‘descolando’ com quatro pontos seguidos (16-12), vantagem que seria dobrada para confirmar o primeiro triunfo (25-17).Com a base do plantel entrosada, em oposição aos sete reforços visíveis nas opções da Fonte do Bastardo, o Benfica ‘limpou’ o segundo parcial do início ao fim, chegou a dispor de cinco pontos à maior (15-10, 17-12 e 24-19) e fechou com quatro de avanço (25-21).A equipa de Nuno Abrantes lidou mal com a pressão de não falhar no terceiro set e deu largas à crescente confiança dos pupilos do brasileiro Marcel Matz, que foram cirúrgicos nos serviços, ao rubricarem nove ‘ases’ durante a partida, contra nenhum dos insulares.O marcador foi evoluindo até à diferença máxima de 11 pontos (25-14), com o ‘side-out’ desastrado da Fonte do Bastardo na derradeira jogada a garantir os festejos do Benfica.