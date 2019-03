Benfica conquista Taça de Portugal de voleibol ao vencer Fonte Bastardo

Para chegar a este jogo, o Benfica tinha vencido na meia-final o São Mamede, por 3-0, ao passo que o Fonte Bastardo se superiorizou ao Sporting, por 3-1.

Diante de um Fonte Bastardo bem organizado, o Benfica acabou por vencer, não sem antes apanhar um susto no primeiro parcial. Nos outros três foi claramente superior, embora os açorianos tenham tentado tudo para levar a taça para a ilha Terceira, que seria a segunda no seu palmarés.

Num primeiro parcial muito dividido, a equipa da Praia da Vitória manteve sempre um ligeiro ascendente sobre os ‘encarnados', mesmo com a aposta no contra-ataque dos comandados de Marcel Matz, acabando por vencer em ‘horas extras' por 28-26.

A ter de vencer para reentrar no jogo, com o intuito de revalidar o título, o Benfica ‘arregaçou as mangas’, melhorou o bloco e a distribuição, colocando a bola em zonas de difícil receção, e dificultou a vida aos açorianos, que não conseguiram fazer face às adversidades, acabando por perder por 25-16.

Beneficiando de alguns erros no serviço do Benfica, os comandados de João Coelho entraram melhor no terceiro ‘set', mas, aos poucos, a equipa de Lisboa foi acompanhando e, aos 17-16, deu a volta ao marcador, que chegou a estar-lhe negativo em seis pontos (15-9), e vencer por 25-22.

Muito mais atrevido, e sob pena de perder o encontro, o Fonte Bastardo arriscou no quarto jogo, mas a ansiedade tomou conta das suas aspirações – cometendo muitos erros nos serviços - e o Benfica tornou-se dono do marcador desde cedo acabando por vencer com o ponto de Peter Wohlfahrtstatter (25-20)