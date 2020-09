Benfica Águia lança campanha solidária

Na sequência de um mergulho, o jovem não se terá apercebido da pouca altura da água existente, batendo com a cabeça na areia, fraturando a cervical, lesão que o deixou tetraplégico.



No sentido de angariar fundos para auxiliar a família de Francisco, os encarnados da Ribeira Grande vão sortear, no próximo dia 19, uma camisola do clube autografada pelos jogadores da equipa sénior.



De acordo com o clube, o valor mínimo dos donativos é de um euro e as doações, mediante preenchimento de um papel com nome e contacto do doador, devem ser feitos nas caixas identificadas para tal que estão distribuídas na sede social do Benfica Águia, no restaurante O Correia, no Café Jardim e na Casa de Pasto Manuel Flor.

O clube, através do seu presidente, João Vieira, lançou entretanto o repto aos outros clubes da ilha de São Miguel, para realizarem iniciativas do género de apoio à família do Francisco, um jovem que jogava futsal na equipa do Santa Bárbara.