Belmonte recebe 31ª edição dos Colóquios da Lusofonia

Eduíno de Jesus, escritor e poeta açoriano, vai ser homenageado na 31ª edição dos Colóquios da Lusofonia que regressam a Belmonte, entre os dias 12 e 15 de abril, com sessões que vão comemorar também os 20 anos do referendo que deu a independência a Timor-Leste.

Irá decorrer igualmente, a assinatura de convénios entre a Sinagoga de Ponta Delgada e Belmonte, bem como sessões científicas, recitais, poesia, exposições e concertos. A 31ª edição dos Colóquios da Lusofonia conta com 80 participantes.





Celebrando, como já foi referido, os 20 anos após o referendo que deu a independência a Timor, os Colóquios da Lusofonia, conta com a presença dos dois Prémio Nobel da Paz 1996, nomeadamente, D. Ximenes Belo e Ramos Horta. Marca presença ainda o escritor timorense contemporâneo, Luís Cardoso de Noronha, a pintora Lotus de Jade Tchum. Convidados desta edição são ainda José Bárbara Branco, o médico que juntamente com outro timorense por adoção, Rui Brito da Fonseca, irão falar do património arquitetónico de origem portuguesa. Barbedo de Magalhães que durante muitos anos foi a face mais visível em Portugal da luta contra a ocupação indonésia de Timor, irá falar desses dias da resistência.





A música está a cargo da timorense Piki Pereira (uma das poucas vozes femininas durante os 24 anos de ocupação indonésia) acompanhada de Mintó Deus. Alfredo Azinheira, músico da década de 1960 nos Chinchilas e vencedor do prémio da Canção com os Nevada em 1989, que em Timor fez parte da banda 'Os Académicos', agora tocando música portuguesa contemporânea com a Banda 'Ar D’Graça'. Um dos momentos altos é o regresso, do Grupo de Danças Timor Furak, vindos de Dili.







Destaque também para a presença da pianista, Ana Paula Andrade e a presença de dez autores açorianos contemporâneos. Está previsto três recitais com Ana Paula Andrade, atuações da Academia de Música de Belmonte e da Academia Sénior.