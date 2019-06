BE junta especialistas para debate sobre futuro do Turismo na ilha Terceira

O Bloco de Esquerda Açores vai realizar no próximo sábado, dia 15 de junho, uma sessão pública com o tema “Que turismo para a Terceira?”, a ter lugar na sua sede em Angra do Heroísmo, às 20 horas.

"Num momento em que o turismo ganha cada vez mais relevância na economia dos Açores, o Bloco de Esquerda reúne especialistas de diferentes áreas com o objetivo de conhecer as suas preocupações e a sua visão sobre o caminho que deve ser seguido para o desenvolvimento do setor na Terceira e a melhor forma de aproveitar as potencialidades da ilha", adianta comunicado do partido.

O historiador Francisco Maduro-Dias; Gilberto Vieira presidente da associação de turismo rural Casas Açorianas e a arqueóloga Brígida Pamplona são os oradores convidados.







O deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa dos Açores, Paulo Mendes, também integra o painel de oradores.