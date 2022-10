BE avisa que Governo dos Açores tem de cumprir compromissos com os bombeiros

“O BE alerta o Governo Regional para a necessidade de cumprir os compromissos assumidos relativamente aos bombeiros dos Açores, assim como as recomendações do parlamento”, refere o partido, em comunicado, dando como exemplo a criação do subsídio de risco e do estatuto do bombeiro e a atualização das tabelas salariais.

Os bloquistas estiveram reunidos com a Federação de Bombeiros dos Açores, com a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e com o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais.

Na nota, o BE lembra ainda que os deputados regionais aprovaram uma iniciativa que proponha ao executivo a criação do estatuto dos bombeiros dos Açores até outubro de 2022, uma recomendação que “o governo não cumpriu”.

“Independentemente do cumprimento deste prazo, o Governo [Regional] tem de assegurar a atualização da tabela salarial dos bombeiros ao serviço das associações, cuja primeira categoria é neste momento inferior ao salário mínimo regional”, defende o BE.

O Bloco, que tem dois deputados na Assembleia Legislativa, reivindica ainda a atribuição do subsídio de risco para os bombeiros, medida que foi aprovada no parlamento açoriano.

“O BE defende também a criação de mecanismos automáticos que garantam estabilidade às associações, nomeadamente para a atualização de salários decorrentes de alterações legislativas e para fazer face às variações dos preços dos combustíveis”, lê-se ainda no comunicado.