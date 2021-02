BE/Açores questiona Governo Regional sobre carências habitacionais nas Flores

Em comunicado, a estrutura regional do partido refere que “existem situações de carência habitacional na ilha das Flores que perduram no tempo sem que se vejam soluções a curto prazo e que se agravam com a recente passagem da tempestade Justine”.

“Perante esta situação, o Bloco de Esquerda solicita ao Governo Regional dados sobre a ilha das Flores referentes ao número de habitações sociais existentes, o seu estado de ocupação, o número de casos de carência habitacional sinalizados e o calendário previsto para resolver as situações identificadas”, prossegue a nota.

Ainda durante a anterior legislatura, o executivo de então (PS) informou o partido de que, entre 2009 e 2019, foram adquiridas ou construídas, ao abrigo do programa “Famílias com Futuro”, “apenas oito habitações na ilha – quatro em Santa Cruz das Flores e quatro nas Lajes das Flores”.

A deputada Alexandra Manes sublinha que a Constituição da República Portuguesa estabelece que “todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”, cabendo ao Estado “promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais”.

“Importa, por isso, fazer conhecer as situações atuais de grave carência habitacional na ilha das Flores e as soluções que o Governo Regional pretende no imediato implementar”, considera o Bloco de Esquerda.