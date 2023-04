Bank Millennium constitui provisões de 175,5 ME para riscos com empréstimos

“O Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium informa que tomou a decisão de constituir, nas contas do primeiro trimestre de 2023, provisões de PLN [zlóti polaco] 484 milhões [103,5 milhões de euros] para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Adicionalmente, vão ser constituídas provisões de 43 milhões de zlótis polacos (aproximadamente 9,2 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito gerada pelo Euro Bank, que não terão impacto nos resultados líquidos da instituição.

A administração do banco decidiu ainda introduzir ajustes de conservadorismo na metodologia de cálculo destas provisões, antecipando “potenciais tendências negativas”.

Este ajustamento vai traduzir-se numa provisão adicional de 337 milhões de zlótis polacos (72 milhões de euros) para os empréstimos originados pelo Bank Millennium.

Segundo a mesma nota, o banco espera atingir, no primeiro trimestre do ano, um resultado líquido positivo, em linha com o reportado no quarto trimestre de 2022.