Bandeira pela prevenção dos maus tratos na infância hasteada na Lagoa

A cerimónia contou com a presença da presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto e da presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lagoa, Vera Libório.





À semelhança de anos anteriores, a câmara não ficou indiferente à comemoração do "Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na infância", que decorre durante todo o mês de abril, numa campanha desenvolvida a nível nacional com o tema "Serei o que me deres... que seja amor", explica nota.





Esta iniciativa, organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Lagoa pretende promover a consciencialização da comunidade para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, das famílias para o exercício de uma parentalidade positiva, sem recurso à violência verbal ou física e das crianças/jovens para a compreensão dos seus direitos.





Na ocasião, Cristina Calisto revelou que gostaria que “não fosse preciso lembrar esta data, mas infelizmente continuam-se a manter comportamentos prejudiciais às nossas crianças. Protegê-las é o nosso dever e a CPCJ da Lagoa tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Tem sido incansável na proteção de direitos como o respeito, a dignidade humana e a defesa das fragilidades das crianças”, disse citada na mesma nota.





Por seu turno, a presidente da CPCJ de Lagoa, Vera Libório, agradeceu a toda a sua equipa e lembrou que “este não é um trabalho feito com frieza. Há muito amor envolvido. Às vezes as decisões mais difíceis são fruto de um gesto de amor, proteção e bem-estar para com as crianças. O nosso trabalho nunca parou, nem com a pandemia. O nosso papel é responder a todas as intervenções para que somos solicitadas. O hastear desta bandeira representa a história do laço azul e do amor pelas crianças”.





Refira-se que durante o mês de abril, para assinalar esta campanha o edifício dos Paços do Concelho, a Praça Nossa Senhora do Graça e o edifício da CPCJ estarão iluminados a azul. Além disso, a CPCJ de Lagoa lançou, esta semana, o seu hino alusivo aos direitos das crianças, com a colaboração de jovens da Escola Básica Integrada de Lagoa e da professora Alda Casqueira.