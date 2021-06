Bandeira Azul hasteada em três praias de Vila Franca do Campo

Na cerimónia, o presidente da autarquia, Ricardo Rodrigues, manifestou o orgulho pelo hastear da Bandeira Azul em três praias do concelho, “dado que a atribuição do galardão é prova da boa qualidade das águas balneares”, lê-se em nota de imprensa.





O autarca, lembrou, na ocasião, que a qualidade das águas para banhos é alvo de monitorização, “através de análises efetuadas de 15 em 15 dias, e sempre que tal se justifique, a autarquia realizará mais análises”.





Ricardo Rodrigues apontou, também, que o Ilhéu de Vila Franca do Campo tem sido alvo de monitorização por parte das Autoridades responsáveis, com as últimas cinco análises a “revelarem boa qualidade da água para banhos” e a permitirem a abertura das viagens para o Ilhéu, já a partir de hoje.





O presidente da Câmara de Vila Franca, destacou ainda, que na nova aplicação lançada pelo município, para smartphones e tablets, intitulada “Explore Vila Franca”, é possível a consulta da lotação das praias vigiadas, das bandeiras e da eventual presença de águas-vivas, cuja atualização conta com a colaboração dos nadadores-salvadores.





Nas praias vigiadas (as três distinguidas com a Bandeira Azul e ainda a praia do Corpo Santo), atendendo à situação pandémica da Covid-19 sempre que se justifique, haverá um reforço do número de nadadores-salvadores em funções, por forma a “manter uma maior extensão de praia vigiada, para que os utentes se possam estender por todo o areal, cumprindo o distanciamento social, com segurança”, referiu Ricardo Rodrigues, citado em nota, frisando que o investimento na vigilância e segurança das praias no corrente ano “vai dobrar aquele que se verificou há quatro ou cinco anos, ultrapassando os 75 mil euros”.







Saliente-se que as praias de Água d’Alto, Prainha e Vinha d’Areia também receberam o título de Praia Acessível – Praia para todos, dado que cumprem todos os requisitos de acessibilidade e de disponibilidade de serviços para pessoas com mobilidade reduzida.





Para além destes galardões, a Praia de Água d’Alto e Prainha ostentam a Bandeira Água Qualidade de Ouro, galardão atribuído pela Quercus, devido à sua excelente qualidade, nos último quatro anos.





A época balnear do ano 2021 vai prolongar-se até 19 de setembro, em Vila Franca do Campo.





Refira-se que na cerimónia do hastear da Bandeira Azul estiveram também representadas a Autoridade Marítima Nacional, a Polícia de Segurança Pública e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo.