Baile de Carnaval Sénior a 12 de fevereiro no Coliseu Micaelense

O Baile de Carnaval Sénior é já uma tradição que a Câmara Municipal de Ponta Delgada promove, anualmente, sendo coordenado pela Divisão de Desenvolvimento Social da autarquia, adianta nota de imprensa.

O grande objetivo desta iniciativa é dinamizar uma tarde de alegria e boa disposição aos seniores do concelho de Ponta Delgada.

Este ano, o Baile de Carnaval Sénior tem como tema “O Mar e os seus Mistérios” e contará com a participação de cerca de 550 seniores das 24 freguesias do concelho, bem como das instituições de acolhimento de seniores de Ponta Delgada.

No decorrer do Baile serão realizados dois concursos - “A Melhor Fantasia Individual ” e “A Melhor Fantasia de Grupo”. Ambos são subordinados ao tema deste ano e as três mais votadas pelo júri serão premiadas.