Azores Trail Run-Whalers’ Great Route Ultra-Trail vai decorrer em maio de 2020

O Azores Trail Run – Whalers’ Great Route Ultra-Trail 2020 já tem data oficial. A sétima edição da provatrail, que integra o Ultra-Trail World Tours, vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2020, na ilha do Faial, anunciou a organização em comunicado.





Ao antecipar a prova para o início do mês de maio, a organização reforça a estratégia de promoção e dinamização turística da Região fora da época alta.





Recorde-se que este ano o evento contou com mais de 700 inscritos, repartidos pelas seis provas previstas, com distâncias desde os 118 aos 11 quilómetros.





Em 2020, o objetivo é continuar a crescer e, “principalmente a diversificar, se possível, ainda mais a origem dos participantes, consolidando este evento como uma grande festa internacional do trail running”.





“O Azores Trail Run – Whalers’ Great Route Ultra-Trail atrai cada vez mais participantes de todo o mundo. Em 2019 o evento contou com um número recorde de nacionalidades, com atletas de 30 países, como Austrália, Brasil, Espanha, França, Polónia, Ucrânia, México, Reino Unido ou Alemanha”, lembra Mário Leal, coordenador do Azores Trail Run na mesma nota.





A organização estima proceder à abertura das inscrições brevemente, de forma a ir ao encontro de todos os atletas que já planeiam as provas do próximo ano e equacionam uma viagem aos Açores para uma experiência inesquecível.





O Azores Trail Run - Whalers’ Great Route Ultra-Trail conta com o apoio Governo Regional dos Açores e da Câmara Municipal da Horta.