O presidente do Grupo Desportivo Comercial revelou ontem, no Palácio de Santana, que a prova açoriana volta a ter honras de abertura do Europeu de ralis

O Azores Rallye vai voltar a ter honras de abertura do Campeonato da Europa de Ralis (ERC na sigla inglesa) em 2020, previsivelmente em março.



Embora o calendário oficial não tenha sido divulgado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), o presidente do Grupo Desportivo Comercial deixou a novidade ontem após uma audiência com o presidente do governo regional.



No Palácio de Santana, em Ponta Delgada, Rui Moniz revelou que depois de cumprido o primeiro grande objetivo que o levou a concorrer ao cargo de presidente do GDC, ou seja, a manutenção da prova açoriana no calendário do Europeu, o dirigente avançou que “o rali vai abrir, novamente, o calendário do ERC” e embora oficialmente ainda não tenha sido avançado o calendário para o próximo ano, o Azores Rallye deverá ter lugar entre os dias 19 e 21 de março de 2020.







