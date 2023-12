Azores Rallye vai disputar-se a 8 e 9 de novembro em 2024

De acordo com o calendário desta competição internacional, que o Azores Rallye integrou este ano pela primeira vez, a prova açoriana vai ser a sexta e última do calendário.

Por atribuir está ainda a organização de um evento a meio do próximo ano.



Depois de largos anos a realizar-se no mês de julho, a prova do Grupo Desportivo Comercial passou a realizar-se no início do ano (fevereiro e/ou março) devido à sua entrada no calendário do Intercontinental Rally Challenge e, posteriormente, no Campeonato da Europa de Ralis.



Ainda assim, e como informa o TER, a data da prova açoriana está sujeita a confirmação da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.







Calendário TER 2024:

04/06 Abril - 41 Rallye Sierra Morena

09/11 Maio - Rallye Antibes Cote D'Azur

28/30 Junho - Rally Fthiotidos

TBC

04/06 Outubro - Rally Terra Sarda

08/09 Novembro - Azores Rallye