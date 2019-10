As mais lidas

Mário Fortuna pede união no combate à abstenção.

Disponíveis apoios para vítimas do furacão “Lorenzo”.

BE acusa governo de esconder proposta de subsídio a viagens.

"Câmara da Povoação quer aplicar taxa turística de dormida", é o título do destaque fotográfico do Açoriano Oriental.

Anúncio surgiu no dia da divulgação do calendário de 2020. Rali dos Açores vai para a estrada de 26 a 28 de março e volta a abrir o Europeu.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok