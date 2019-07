Azores Rallye a um passo da permanência no Europeu

O dia 17 de julho, data em que estão marcadas as eleições no Grupo Desportivo Comercial, assume, desse modo, contornos decisivos para a concretização daquele objetivo, face a algumas condições que terão sido impostas pelo promotor do campeonato.

De acordo com o que MOTOR 24 apurou, houve um avanço significativo nas conversações com o promotor do ERC (Eurosport Events), graças a enérgico e decisivo contributo do presidente da FPAK, Ni Amorim, que se tem desdobrado em múltiplos contactos.

Aquele responsável empenhou-se a fundo nesta questão, consciente do facto de, historicamente, ser irremediável a saída de uma prova portuguesa dos campeonatos FIA, ou seja, o regresso é sempre improvável.