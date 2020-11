Azores Rallye 2021 agendado para março

De acordo com o calendário para o Campeonato FIA da Europa de Ralis de 2021, a prova dos Açores é a segunda, num total de oito, sendo que Fafe abrirá a temporada, a 12 de março.

Este ano, o Campeonato do FIA ERC foi mais reduzido devido à pandemia da Covid-19, mas a organização promete um 2021 em força.

Desta forma, Portugal recebe as duas primeiras provas do calendário do próximo ano do FIA ERC, sendo que a seguir ao Azores Rallye, disputa-se o Rally Islas Canarias, depois o campeonato regressa a solo continental para a disputa das restantes jornadas.

Jean-Baptiste Ley, coordenador do FIA ERC, refere em comunicado que “para que a história de sucesso do ERC continue, é essencial que seja feito todo o esforço para reduzir custos quando for prático e vantajoso fazê-lo. O calendário foi estruturado tendo em mente a acessibilidade. Portanto, estamos expectantes sobre o conceito de configuração de eventos emparelhados, ajudando a reduzir o custo de competição”.



Rui Moniz, presidente do Grupo Desportivo Comercial, organizador da prova açoriana, afirma-se, na mesma nota, que está “muito satisfeito com a renovação do estatuto de prova âncora conferido pelo Eurosport Events ao maior evento desportivo açoriano, que, como dissemos, nunca esteve em causa para a próxima época do FIA ERC. A nossa prova é uma verdadeira montra dos Açores ao mundo”.

Rui Moniz diz estar “muito confiante no desempenho de toda a organização e equipa técnica nesta missão que nos é confiada. Este rali esteve pronto por duas vezes, portanto, os trabalhos estão adiantados para a edição de 2021, queira a situação pandémica permitir a realização do evento”.



Saliente-se que a prova da Letónia, agendada para o início de julho, está ainda sujeita a assinatura de acordo com o promotor do evento.



Calendário aprovado para a edição de 2021 do Campeonato FIA da Europa de Ralis, sujeito a ratificação pelo Conselho Mundial da FIA:

12 a 14 de março – Rally Serras de Fafe e Montelongo (Portugal, terra);

25 a 27 de março – Azores Rallye (Portugal - Açores, terra);

6 a 8 de maio – Rally Islas Canarias (Espanha - Canárias, asfalto);

18 a 20 de junho – 77th Rally Poland (Polónia, terra);

1 a 3 de julho –Rally Liepaja (Letónia, terra);

23 a 25 de julho – Rally Di Roma Capitalle (Itália, asfalto).

27 a 29 de agosto – 50th Barum Czech Rally Zlin (República Checa, asfalto)

22 a 24 de outubro – Rally Hungary (Hungria, asfalto)





Eventos suplentes

Rally San Remo (Itália, asfalto), Cyprus Rally (Chipre, terra), SPA Rally (Bélgica, asfalto).