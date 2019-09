Autoridades portuguesas resgatam mais de meio milhar de migrantes na Grécia

As mais lidas

A decisão acontece na semana em que mais 600 refugiados chegaram à ilha de Lesbos tornando mais difícil a situação de acomodamento de migrantes nos campos daquela ilha do Mediterrâneo.

Para dar resposta aos campos sobrelotados, o primeiro-ministro reuniu hoje com os assessores de segurança nacional, tendo decidido também acelerar a deportação de todos aqueles que, tendo pedido asilo, viram o estatuto rejeitado, evitando que permaneçam em território grego por muito tempo.

O Conselho de Relações Exteriores e de Defesa do Governo grego reuniu hoje para encontrar soluções para reforçar a vigilâncias nas fronteiras, tendo decidido transferir migrantes das ilhas para o continente e ativar um sistema integrado de vigilância marítima, com um custo de 50 milhões de euros, que o Governo anterior tinha rejeitado.

Desde 2014, a Polícia Marítima já salvou quase seis mil migrantes, através de missões a bordo do navio “Poseidon”, que tem como objetivo controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia.

As autoridades portuguesas participaram na operação com quatro viaturas ligeiras, um veículo de vigilância e uma embarcação.

Em comunicado, a Polícia Marítima refere que o auxílio ao resgate, por terra e por mar, de 546 migrantes, decorreu “fora do seu período de patrulha”, na sexta-feira, após “solicitação urgente da Guarda Costeira Grega.

A Polícia Marítima portuguesa colaborou no resgate de 546 migrantes por terra e por mar na Grécia, após pedido das autoridades gregas, foi anunciado este sábado.

