Autoridades dão por terminadas buscas por avião de Emiliano Sala

As autoridades de Guernsey deram por terminadas, esta quinta-feira, as buscas pelo avião privado em que seguia o futebolista argentino Emiliano Sala, bem como o piloto David Ibbotson, uma vez que as hipóteses de sobrevivência são “extremamente remotas”.

Através da rede social Twitter, a polícia da ilha de Guernsey deu por terminadas as buscas pelo monomotor em que Sala viajava, de Nantes, em França, para Cardiff, e que desapareceu dos radares sobre o Canal da Mancha.

Segundo o capitão David Barker, as operações levaram a um acumulado de 80 horas de trabalho, com recurso a aviões, helicópteros e barcos, até ao momento sem resultados na tentativa de encontrar o avião, o piloto ou o passageiro".

As famílias dos dois passageiros já foram informadas, apontou o capitão, oferecendo condolências e referindo-se à “decisão difícil” de terminar as operações, agradecendo ainda à cooperação de França e Inglaterra nas buscas.

"Avaliámos toda a informação que temos disponível, e sabendo o equipamento de emergência que estava a bordo do dispositivo, tomámos a difícil decisão de terminar as buscas, uma vez que as hipóteses de sobrevivência, nesta fase, são extremamente remotas", pode ler-se no comunicado.