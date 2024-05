Autarquia entrega 1 210 livros e 20 leitores de e-books às escolas

Durante a assinatura dos protocolos de cooperação que abrangeram todas as escolas públicas do ensino básico e pré-escolar do concelho, o presidente do município, Pedro Nascimento Cabral afirmou que “mais do que uma obrigação, este é um dever cívico da autarquia", destacando a importância da leitura para a formação dos cidadãos do futuro e para o sucesso escolar dos alunos.

O programa de apoio à criação de uma rede de bibliotecas escolares destinadas ao 1.º ciclo do ensino básico e ao pré-escolar foi iniciado em 2014 e visa apoiar as escolas na constituição de acervos bibliográficos vocacionados para a aprendizagem e desenvolvimento da leitura e da expressão e compreensão da escrita nas crianças, de acordo com uma nota de imprensa do município da ilha de São Miguel.