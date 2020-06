Autarquia de Vila Franca do Campo vai atribuir 110 mil euros às seis freguesias do concelho

De acordo com nota da autarquia, a proposta foi aprovada, por unanimidade, na última reunião da Assembleia Municipal e assentou em "critérios de equidade, que tiveram em conta, nos casos do transporte escolar, o facto de o mesmo, face à pandemia da Covid-19, apenas se ter realizado no 1.º trimestre do ano; que incorporava uma base para as competências referentes à limpeza e manutenção de caminhos e de espaços públicos e outra referente à realização de projetos apresentados pelas freguesias".

Entretanto, o município, no âmbito da conjuntura atual, condicionada pela pandemia da Covid-19, deliberou, também por unanimidade, apoiar as duas bandas filarmónicas do Concelho em atividade no valor de 10 mil euros cada.

O apoio habitualmente atribuído às filarmónicas ronda os mil e quinhentos euros, mas, nas circunstâncias atuais, entendeu-se atribuir este apoio extraordinário, reconhecendo as dificuldades por que estas instituições passaram e vão continuar a passar, pelo menos, durante todo o ano de 2020.

Refira-se que as bandas filarmónicas foram das instituições mais afetadas diretamente pelas consequências da crise pandémica que se vive, tendo em conta que grande parte, se não mesmo a totalidade, das suas receitas deriva das participações artísticas, quer em procissões quer em arraiais e festas populares que se organizam, no concelho e fora dele, eventos estes que foram praticamente todos cancelados.