Autarquia de São Roque reabilita parque infantil do jardim municipal

O investimento de 17 mil euros permitiu a substituição de todos os equipamentos ali instalados, que já não estavam enquadrados nas exigências legais para acolher as brincadeiras dos mais pequenos, indica nota.

A partir de agora o espaço disponibiliza seis novos equipamentos de diversão, entre os quais um baloiço, três escorregas, um boneco com mola, um travessão de balanço e uma torre de atividades.

Com esta requalificação, o município de São Roque do Pico assume a importância de valorizar os parques infantis do concelho, além de contribuir para a promoção do bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos mais novos.

Para Gui Goulart, vereador municipal com o Pelouro do Turismo, “as nossas crianças merecem ter espaços de lazer condignos, onde se possam divertir e, por isso, investimos na renovação do parque infantil proporcionando melhores condições ao espaço público e criando condições para que os mais pequenos possam usufruir dele na sua plenitude e em segurança”, disse citado na nota.