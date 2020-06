Autarquia de São Roque instala placas sinaléticas nas zonas balneares

A Câmara Municipal de São Roque do Pico procedeu à colocação, nas zonas balneares, sob a sua tutela, de placas informativas com medidas de prevenção e segurança, seguindo o manual de utilização e gestão das zonas balneares em contexto da pandemia de Covid-19 definido pela Direção Regional dos Assuntos do Mar.