Autarquia de São Roque comemora Dia Municipal do Bombeiro

A iniciativa, que se irá realizar pelo quinto ano consecutivo, é uma homenagem à coragem e dedicação de todos os homens e mulheres que se empenham diariamente na proteção e socorro à população, arriscando a vida, e que são “um motivo de orgulho e inspiração para todos”, segundo o presidente da Câmara de São Roque.

Mark Silveira assume que São Roque do Pico é um concelho “consciente das responsabilidades” que tem em matéria de proteção civil e “melhor preparado” para atender a qualquer eventualidade, lembrando que os "bombeiros não são esquecidos no âmbito da intervenção municipal. Disponibilizamos um conjunto de medidas de discriminação positiva aos bombeiros, desde a prioridade na atribuição de habitação social, à isenção do pagamento das licenças de construção para habitação própria e permanente, bem como na quota de serviços de abastecimento de água para habitação própria e permanente", refere citado em nota..



A redução de 50% da tarifa de recolha de resíduos domésticos; a isenção do pagamento de taxa de ligação da água e a possibilidade de usufruto de uma majoração de 50% nas bolsas de estudo atribuídas a estudantes do ensino superior e politécnico são outros dos benefícios que o Município atribui aos elementos da associação de Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico.