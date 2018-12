Autarquia de Ponta Delgada atribui 53 mil euros aos bombeiros para viatura

Como tal, foi assinado, na tarde desta segunda-feira, o protocolo de cooperação entre o município de Ponta Delgada e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada. O município presidido por José Manuel Bolieiro vai atribuir à AHBVPD cinquenta e três mil euros, o valor total da viatura, adianta nota de imprensa.





Na assinatura do protocolo, o presidente da câmara reafirmou a importância de dotar esta associação humanitária dos meios necessários para o cumprimento das suas atividades e da sua missão.







De acordo com a nota, José Manuel Bolieiro enalteceu a prática regular de cooperação e diálogo concertado entre o município e a AHBVPD, patentes no protocolo firmado esta segunda-feira, no apoio logístico pontual, bem como no protocolo assinado anualmente, que tem sido atualizado, sendo que, em dois anos, a Câmara praticamente duplicou o apoio. Em 2018 o apoio foi de 130 mil euros, verba destinada ao pagamento dos custos inerentes aos seguros de acidentes pessoais dos bombeiros profissionais e voluntários e à comparticipação nos custos de execução e manutenção de atividades de interesse municipal promovidas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, designadamente no domínio da saúde, proteção civil e segurança.







O edil anunciou ainda que a cooperação será reforçada em breve, através da criação de sinergias com a Proteção Civil Municipal.







O autarca louvou o vasto trabalho desenvolvido pelos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada em prol da sociedade civil, muito do qual resultado da prática de voluntariado, e felicitou a direção pela boa gestão efetuada nos últimos anos.





Por seu turno, o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, Alberto Leça, agradeceu a confiança do município de Ponta Delgada e de José Manuel Bolieiro na instituição a que preside, salientando que o seu objetivo é dotar a mesma de “estabilidade”.