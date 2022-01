Autarquia de Ponta Delgada e BPARPD assinam protocolo de cooperação

O documento, assinado pela presidente da autarquia, Maria José Duarte, e pela diretora da BPARPD, Madalena San-Bento, nos Paços do Concelho, prevê que as duas instituições promovam a entreajuda técnica, logística ou de outra ordem para iniciativas culturais, consoante as possibilidades, conjuntura e a missão da autarquia e da biblioteca, refere nota.





“Este protocolo, à semelhança de outras parcerias que a autarquia tem vindo a estabelecer com instituições e organizações do setor cultural, está integrado na política cultural do município e na sua missão de proporcionar o acesso e fruição do património e da criação artística”, explica autarca, citada na mesma nota.





Maria José Duarte frisa que a parceria agora firmada “é a expressão muito concreta da colaboração autárquica com o setor cultural e artístico de Ponta Delgada”, neste caso com uma “instituição que tem um património identitário riquíssimo e em torno do qual são promovidas e dinamizadas ações, iniciativas e projetos que convergem para a capacitação e valorização cultural do concelho”.





A presidente da Câmara de Ponta Delgada congratulou a BPARPD pelo “contributo para a promoção da leitura, da literacia cultural e para a afirmação de Ponta Delgada, candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027, como cidade e concelho de formação, criação e difusão cultural e artística”.