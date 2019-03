Autarquia de Lagoa promoveu sessão "A Mulher e a Empreendedora"

A Câmara Municipal de Lagoa promoveu, na passada sexta-feira, a sessão “A Mulher e a Empreendedora”, um evento que contou com a participação da UMAR Açores e da MOVE Açores, destinado às mulheres, residentes em habitações pertencentes ao município e público em geral, adianta nota de imprensa.

O objetivo desta sessão passou por “capacitar e demonstrar a estas mulheres estratégias para promoverem as suas capacidades técnicas e atingirem alguma sustentabilidade financeira e, consequentemente, uma maior autonomia do seu agregado familiar”, diz a autarquia.





A primeira intervenção esteve a cargo da UMAR Açores que abordou o tema “A Mulher no contexto da Violência Doméstica”, já o grupo de jovens voluntários do projeto MOVE, debateu o tema “A Mulher e o empreendedorismo”.





A última intervenção ficou a cargo da responsável do Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Lagoa, Catarina Machado, com o tema “A Mulher perante a Igualdade”, abordando questões sobre a igualdade de género, situações de desigualdade e a questão das mudanças de mentalidades na educação dos filhos, junto das mulheres presentes na sessão.





Explica a nota que este evento concretizou-se no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade de Género e Cidadania, implementado pela Câmara Municipal de Lagoa, em 2016, com o objetivo de alcançar os ideais da sua missão, assentes na igualdade entre homens e mulheres como um direito fundamental e um valor comum não suscetível de ser sujeito a negociações ou restrições.





Este plano tem ainda como objetivo, garantir o igual acesso a oportunidades, o que “não significa discriminar a favor de um dos sexos, mas sim evitar e estar atento a todo o tipo de discriminações que tenham por parte o género”.