Autarquia da Madalena doa material escolar à Obra Social Madre Maria Clara

Cadernos, capas, estojos, canetas, borrachas e lápis foram alguns dos materiais oferecidos pela autarquia da ilha do Pico à instituição, com o intuito de promover um acesso verdadeiramente universal à educação, indica nota de imprensa.

Com esta iniciativa, a autarquia da Madalena leva "a magia do Natal às crianças e jovens institucionalizados e proporcionando-lhes igualdade de oportunidades no acesso a uma aprendizagem de qualidade".





Recorde-se que em julho deste ano, a Câmara da Madalena assinou um protocolo de cooperação com a Obra Social Madre Maria Clara, no âmbito do projeto 'Acolher Para Integrar'.