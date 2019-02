Autarquia da Horta promove gastronomia em Salão Internacional de Turismo Gastronómico

A Câmara Municipal da Horta encontra-se, esta semana, a promover a feira gastronómica da Semana do Mar, no Xantar - Salão Internacional de Turismo Gastronómico, em Ourense, na Espanha.



O Xantar é uma referência ao nível da promoção da gastronomia e dos produtos locais e "constitui uma excelente oportunidade para reforçar a visibilidade da Horta e dos Açores como destino turístico, procurando conquistar novos turistas e visitantes, sobretudo na época baixa, como forma de atenuar as desvantagens da sazonalidade", lê-se na nota de imprensa.



No decorrer do evento, que se realiza até dia 10 de fevereiro, a Câmara Municipal da Horta promove uma degustação de produtos locais, que, entre vários outros produtos, se inclui uma variedade de queijos das cooperativas da ilha do Faial, mel multiflora e de incenso, massa sovada e tábua de enchidos, compotas e doces caseiros.



Refira-se que o Xantar é uma iniciativa que promove mais de 200 atividades, entre as quais sessões de showcooking, degustações, concursos, palestras e animação. No programa constam ainda três workshops, um de degustação, outro dedicado ao vinho e um ao queijo.