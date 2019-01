Autarquia da Horta cede instalações ao Grupo Folclórico do Salão

A Câmara Municipal da Horta cedeu as instalações da antiga Escola Básica e Jardim de Infância do Salão, ao Grupo Folclórico da daquela freguesia

A cerimónia de assinatura do contrato de comodato que prevê esta cedência decorreu segunda-feira, no âmbito do projeto 'Presentes no Concelho'.



Com o contrato agora celebrado e atendendo a que a escola do Salão já não assumia as suas funções enquanto estrutura ligada à educação, foi colmatada uma necessidade que o Grupo Folclórico do Salão tinha em matéria de espaço para a realização das suas atividades de animação e formação musical, explica nota da autarquia.





José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, disse na ocasião que o município tem previsto, no seu orçamento para 2019, um apoio, na ordem dos 50% para a formação nos grupos folclóricos e filarmónicas da ilha do Faial.