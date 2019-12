Autarquia da Horta assina protocolos de Fundo Próprio

“O Fundo Próprio é, sem dúvida, uma mais valia para as freguesias e para o concelho da Horta", disse o presidente da autarquia, José Leonardo Silva.





Citado em nota, o autarca refere ainda que "com esta ferramenta conseguimos fazer avançar projetos estruturantes para as nossas freguesias e para as nossas gentes”.



Ao abrigo destes protocolos vão ser levados a cabo várias ações, desde aquisição de equipamentos, e mobiliário, realização de obras nas sedes de junta, entre outros.







No caso da freguesia de Castelo Branco as verbas alocadas vão ser aplicadas a um projeto na área do turismo, nomeadamente a Casa das Aves Marinhas dos Açores.