Autarquia da Horta aposta na educação não formal como investimento nas pessoas

Redira-se que o projeto “Novos Desafios” tem representado a possibilidade de "qualquer faialense, de forma livre, responsável e gratuita, poder aceder a um conjunto de saberes, que valorizam o seu percurso de vida e o preparam para outros desafios, para outras áreas de competência, para outras oportunidades que possam surgir na sua vida pessoal e profissional".



No entender do presidente da autarquia “estes projetos que valorizamos hoje são exemplos destas dinâmicas sociais e da valorização humana e do papel da família que devemos promover e respeitar enquanto pilares da nossa sociedade”.



De acordo com o autarca, no concelho da Horta temos uma rede constituída por diversos parceiros que trabalha tendo presente que educar é também formar para a cidadania, é trabalhar com todos e para todos.