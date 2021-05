Autarquia da Horta apoia Filarmónica Artista Faialense

Na ocasião, José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, explicou que o protocolo visa, “apoiar esta centenária instituição da nossa ilha que, ao longo dos anos tem tido um papel preponderante, quer para a freguesia, quer para a ilha, sobretudo no que à formação dos mais novos diz respeito.



Citado em nota, o autarca adiantou ainda que a câmara municipal está a preparar um projeto cultural que se realizará durante o verão e que pretende, acima de tudo, “ajudar as

filarmónicas e instituições culturais do concelho que não têm tido oportunidade de desenvolver a sua atividade".



“O contexto da pandemia de Covid-19 trouxe muitos constrangimentos às instituições do nosso concelho e a autarquia não é alheia a isso, pelo que este ano temos procurado reforçar os apoios às instituições culturais do concelho”, frisou José Leonardo Silva.