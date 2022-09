Autarquia alerta para transporte como “muitos atrasos” e “carga estradas” nas Flores

José Carlos Mendes referiu que os transportes marítimos “geram situações que continuam a preocupar e a afligir a vida dos florentinos no dia-a-dia”, precisando de “resolução urgente”.

No âmbito da visita estatutária do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) à ilha das Flores, o autarca esteve reunido com o elenco governativa em Santa Cruz.

“Estou a falar da parte dos transportes marítimos, nomeadamente do transporte de carga, e da previsibilidade do barco chegar à ilha, cumprindo as escalas, revelando-se muitos atrasos", apontou o autarca.

O autarca sublinhou que a carga, "por vezes chega estragada, o que traz prejuízos para os comerciantes, complicações para as pessoas e rutura de abastecimento de ‘stocks’”.

O presidente do Governo dos Açores “tomou boa nota das preocupações” expressas e o presidente do município de Santa Cruz diz que vai “aguardar por medidas concretas”.

José Carlos Mendes vai aguardar também pela rampa ‘rol on rool off’ no porto visando apurar se vai ser retomado o transportes de passageiros e viaturas para a ilha.

O autarca sensibilizou ainda o Governo dos Açores para que, no horário de inverno, nas ligações aéreas, se combata “as listas de espera e paragens quando se sai das Flores, na Horta e na Terceira, obrigando, por vezes, a esperar pelo dia seguinte, para chegar a São Miguel”, o que “causa incómodos a quem vive e trabalha” nas Flores.

José Carlos Mendes apontou a falta de mão-de-obra como um problema na ilha, que se fez sentir particularmente este verão, com as Flores a baterem recordes de procura, provocando “imensas dificuldades aos empresários, dando-se respostas no limite”.