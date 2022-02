Aumento de casos no Porto Santo é "situação complicada"

“A situação no Porto Santo está a ficar muito complicada”, declarou Miguel Albuquerque aos jornalistas, à margem da visita que efetuou ao Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira para inteirar-se da situação sobre a prevenção dos fogos florestais devido às elevadas temperaturas que se registam na região.

O governante criticou o comportamento, sobretudo dos jovens visitantes, que passam férias no Porto Santo e têm provocado desacatos e persistido no incumprimento das regras preventivas de combate à pandemia de Covid-19.

Por isso, Miguel Albuquerque adiantou que pretende “ordenar” às autoridades que passem a “aplicar multas”, nomeadamente em casos como a falta do uso de máscara, não cumprimento do distanciamento social e do recolher obrigatório.

“Senão vamos ter ali um problema”, sublinhou.

Miguel Albuquerque referiu ainda que o processo de vacinação dos adolescentes “tem decorrido bem” na região, mas criticou “o comportamento de alguns estratos mais jovens” e as “festas privadas” que decorrem na ilha.

“Não podemos mandar a Brigada de Intervenção Rápida [BIR] da Polícia de Segurança Pública [PSP] junto de jovens de 14 e 15 anos”, argumentou o chefe do executivo madeirense, recordando que a maioria está no Porto Santo sem os pais.

O delegado e responsável do centro de saúde do Porto Santo, Rogério Correia, referiu ao Diário de Notícias da Madeira que a ilha tinha identificados, no domingo, 49 casos ativos de Covid-19, com 56 pessoas em isolamento.

Ainda segundo o responsável, 47 casos são jovens visitantes, alguns dos quais quando chegaram à ilha “vinham já positivos e foram transmitindo a outros através das suas festas”.

Sobre os problemas que têm ocorrido, o médico admitiu ser uma situação recorrente no verão no Porto Santo.

“Isto não é um problema dos bares e das regras, mas da educação de muitos que visitam a ilha, que são jovens que estão sós e confundem liberdade com libertinagem, confundem coragem com atos de insanidade pura”.

O Porto Santo tem uma população residente na ordem das 5.000 pessoas, mas nos meses de verão os visitantes podem chegar aos 30 mil.