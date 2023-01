Aumentar financiamento da Universidade dos Açores não é “esmola”, diz Governo Regional

“A República tem de perceber que tem de desenvolver todas as parcelas do território nacional, com o aumento do financiamento da Universidade dos Açores. Isto não é uma esmola, é uma obrigação”, disse o governante, citado em nota de imprensa.

Referindo-se ao subfinanciamento da República à Universidade dos Açores, Artur Lima defendeu que o desenvolvimento de Portugal deve fazer-se “não a duas ou três velocidades, mas a uma”.

O vice-presidente do Governo dos Açores falava após a visita que fez hoje ao polo da Horta da Universidade dos Açores, na ilha do Faial, defendendo “parcerias construtivas” com a entidade e lembrando que a República tem de se empenhar no desenvolvimento da academia açoriana.

“Temos que estabelecer parcerias construtivas, conhecer os locais e interagir com a academia”, disse o governante, que salvaguardou que “só estimulando o desenvolvimento de cada uma das parcelas é que se pode ser maior como um todo”.

Em 06 de janeiro, Artur Lima, no inicio do seu périplo pelos três polos da academia açoriana, considerou que o Governo da República “não tem feito” a sua parte no que concerne ao ensino superior na região autónoma, havendo um “subfinanciamento crónico” da academia açoriana.

Em declarações aos jornalistas em Ponta Delgada, Artur Lima indicou que o atual executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) já financiou a Universidade dos Açores em 3,9 milhões de euros, em comparação com os 2,4 milhões transferidos em 2019 e 2020 pelo anterior governo socialista, “aumentando-se em 100% o financiamento da tripolaridade da instituição”.

Hoje, o vice-presidente abordou uma futura residência universitária na ilha do Faial, visando as cerca de 150 pessoas, entre cientistas, docentes e alunos, do polo da Horta, que contribuem todas para o “desenvolvimento científico e a projeção científica dos Açores no mundo e também para o desenvolvimento da região”.