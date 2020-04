Atividades com contacto com público obrigadas a usar máscaras na Madeira

O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, anunciou então que a máscara passaria "a ser obrigatória a partir das 00h00 do dia 22 de abril para os profissionais e pessoal de todas as atividades com contacto com o público", como supermercados, no contexto de contenção da pandemia de Covid-19.

O governante argumentou que se “provou recentemente que o uso das máscaras pela comunidade contribui positivamente para diminuir os riscos de contágio”.

“Deste modo, recomendamos o uso de máscaras por toda a população consoante formos atenuando as medidas restritivas", disse.

Contudo, alertou, as máscaras não dispensam o isolamento social e profilático nos casos suspeitos, o distanciamento social, a lavagem frequente das mãos, a etiqueta respiratória, a limpeza dos espaços e desinfeção das superfícies, a não realização de cumprimentos com contacto físico e a não permanência em locais muito frequentados e fechados.

"O governo e as autoridades regionais da saúde, com base em estudos científicos e exemplos de outros países, recomendam vivamente o uso de máscaras de proteção para a população em geral, adicionando esta medida às outras preventivas em vigor", explicou o presidente do Governo Regional.

O executivo madeirense mandou, inclusive, confecionar máscaras reutilizáveis para serem distribuídas a toda a população do arquipélago, de forma gratuita, a uma média de duas por domicílio.

As máscaras começaram a ser distribuídas em 17 de março pelos CTT e vão chegar às 54 freguesias do arquipélago, mas as primeiras a receber são as do Monte e do Imaculado Coração de Maria, no concelho do Funchal.

O diretor desta operação dos CTT na Madeira considerou que esta era “uma distribuição inédita”.

A Madeira mantém outras medida de contenção da pandemia, como o controlo das acessibilidades externas, o fecho dos portos e marinas da região, e a forte restrição à acessibilidade aérea, com a obrigatoriedade de quarentena para os passageiros desembarcados, bem como o controlo da temperatura.

Devido ao aumento do número de casos na freguesia de Câmara de Lobos, sede do concelho com o mesmo nome, foi decretada uma cerca sanitária nesta freguesia, em vigor desde domingo e durante 15 dias.