Ateliers criativos no convento de Santo António

Todos os interessados poderão participar nestes ateliers, para tal deverão contactar a Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, através do contacto 296912510, ou por email para servicoeducativo.bmtbv@gmail.com, sendo que o valor mensal é de 40 euros, para uma aula por semana em dia à escolha, e mais 15 euros por aula extra.



Segundo nota de imprensa, no Atelier de Animação, o público-alvo são alunos a partir dos 6 anos que irão explorar técnicas de comunicação, modelação, estudo e animação de personagens e ambientes até à criação de narrativas originais transformadas em imagens em movimento, através de técnicas de Animação 2D, Animação Tradicional e Animação Stopmotion.

Por seu lado, o Atelier de Desenho Digital pretende preparar os jovens, a partir dos 12 anos, para o desenvolvimento de competências e conhecimentos conceptuais, técnicos e criativos e para a produção de conteúdos nas novas redes de comunicação. Serão introduzidos métodos e ferramentas para a criação gráfica e criativa a partir do suporte digital, nomeadamente através da utilização de interface de programas para desenho digital.



Esta atividade necessita de algum material de cariz obrigatório, ou seja, um computador com programa de desenho digital, ou tablet com caneta para desenho digital.

Finalmente, o Atelier de Artes Plásticas visa dar a conhecer as metodologias e técnicas básicas de várias vertentes artísticas com o intuito de desenvolver projetos criativos, tendo em conta os interesses plásticos de alunos a partir dos 6 anos. Serão, assim, desenvolvidas noções básicas de desenho e pintura, através de projetos individuais criativos, incentivando para o desenvolvimento da autoexpressão, formação de um estilo próprio, autoconhecimento, criatividade, comunicação, libertação de sentimentos, pensamentos e emoções.