ATA com 1,54 milhões de prejuízo em 2018

Nesta edição, o jornal noticia que a Câmara Municipal da Ribeira Grande gastou 123 mil euros com o concerto do artista brasileiro Kevinho e que o DIAP dispensou o apoio da PJ na Operação Asclépio, bem como o caso de uma turista agredida com pedras e vítima de facadas na ilha Terceira.

O novo pacote legislativo para a Proteção Civil e o relvado sintético inaugurado no Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada são outros dos temas que pode encontrar no jornal, onde o Desporto revela que o Santa Clara arrisca interdição do estádio como castigo.