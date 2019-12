Associação de Patinagem de São Miguel regista 624 atletas

Numa nota enviada às redações associação desportiva avançou que "Em jeito de balanço e com base em várias estatísticas no seu todo a patinagem micaelense continua na moda, atingimos o maior número de atletas de sempre: hóquei em patins- 210, patinagem artística - 413 e skate - 1 atleta".

O Skate foi a única modalidade que perdeu atletas- de 9 para 1 inscrito - e a associação assume estar a reunir condições para conseguir desenvolver a modalidade.

No que diz respeito a número de atletas por clube, regista-se o seguinte Ranking;

- Hóquei Clube de PDL – 102 Atletas – Hóquei em Patins

- Clube de Patinagem Ribeirgrandense – 94 Atletas – Patinagem Artística

- Clube de Patinagem de Santa Cruz – 83 Atletas – Patinagem Artística

- Escola de Patinagem de Ponta Delgada – 71 Atletas – Patinagem Artística

- Marítimo Sport Clube – 65 Atletas – Hóquei em Patins

- Academia Patinagem Artística dos Açores – 62 Atletas – Patinagem Artística

- Caldeiras Hóquei Clube – 43 – Hóquei Patins

- Clube de Patinagem de São Pedro – 33 Atletas - Patinagem Artística

- Clube de Patinagem da Vila de Capelas – 26 Atletas – Patinagem Artística

- Clube de Patinagem São Vicente – 25 Atletas – Patinagem Artística

- Ateneu Patinagem Artística Micaelense 19 Atletas - Patinagem Artística

- Azores Radical Clube – 1 Atletas – Skate

"Em relação à prática desportiva concluímos que o sexo Feminino lidera claramente a Patinagem com 437 atletas a praticar as modalidades contra 187 atletas do sexo masculino", adianta o comunicado da Associação de Patinagem de São Miguel", refere a informação.

No que toca a recursos humanos, a modalidade conta com 24 treinadores Federados, sendo 13 de Patinagem Artística e 11 de Hóquei em Patins.

O conselho de arbitragem conta com 106 Árbitros /Juízes, sendo 66 Juízes/ Calculadores de Patinagem Artística, 21 Árbitros de Hóquei em Patins, 11 Juízes de Patinagem de Velocidade e 8 Juízes de Skate .

A nível de dirigentes federados a associação conta com 40, sendo 30 do hóquei em patins e 10 da patinagem artística.

Realizaram-se 225 jogos de Hóquei em Patins, sendo 128 nas provas locais, 40 jogos nas provas regionais e 57 jogos nas provas nacionais.

Na patinagem artística participaram 42 atletas nos Nacionais (Campeonato Nacional, Torneio Nacional de Benjamins e Taça Portugal) e 124 atletas nas provas regionais (Campeonato Regional e Taça Açores) e 620 participações nas provas locais (Campeonato São Miguel, Taça São Miguel e Provas de Promoção).

A atual direção está a um ano de terminar o mandato e revela que a grande prioridade é criar uma sede "estamos a trabalhar para que até lá consigamos ter a nossa sede, é uma necessidade dado o acentuado crescimento da modalidade, é muito importante melhorarmos as nossas condições".