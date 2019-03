Associação critica atraso na criação da Rede Regional de Sangue

As mais lidas

Pode ler mais na edição desta quarta-feira, 27 março de 2019, do jornal Açoriano Oriental

“Para além do anúncio de criação de reservas mínimas de sangue nas ilhas onde não existe hospital, nada do que foi anunciado foi, tanto quanto se saiba, implementado”, afirma o presidente da associação, Nuno Gomes.

Hoje comemora-se o Dia Nacional do Dador de Sangue, uma efeméride que será assinalada em Ponta Delgada pela Associação Dadores de Sangue de São Miguel (ADSSM), que lamenta que a data não seja oficialmente evocada pelo Serviço Regional de Saúde e ainda que a criação da Rede Regional de Sangue, anunciada há um ano pelo Secretário, não tenha passado disso mesmo, de um anúncio.

No Dia Nacional do Dador de Sangue, que se comemora esta quarta-feira, o presidente da Associação Dadores de Sangue de São Miguel lamenta que a criação da Rede Regional de Sangue, anunciada há um ano, não tenha passado das palavras aos atos

