“Assisti a mais óbitos por Covid do que em 10 anos de enfermeira”

Quando o vírus chegou aos Açores, em março de 2020, Cláudia trabalhava na Cirurgia 4 do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. “Foi tudo muito rápido. O meu serviço foi adaptado e mais de metade da equipa foi destacada para as enfermarias Covid. Nos primeiros dias estivemos a p...